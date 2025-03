Porto Alegre sedia primeira etapa do STU Pro Tour 2025, um dos maiores eventos de skate do mundo

Porto Alegre recebe, a partir desta sexta-feira (21/3), a primeira etapa do STU Pro Tour 2025, um dos mais importantes campeonatos de skate do mundo. O evento, que consolida a capital como um dos principais destinos para grandes competições esportivas, reunirá atletas de renome internacional. Dentre eles, medalhistas olímpicos como os brasileiros Rayssa Leal, Pedro Barros e Augusto Akio, além de nomes como o argentino Matias dell Olio, a holandesa Keet Oldenbeuving e a nipo-britânica Sky Brown. O evento se encerra em 30 de março.

A expectativa de público é grande. Na última edição – realizada em 2024, também em Porto Alegre – o evento atraiu aproximadamente 100 mil pessoas, movimentando setores como hotelaria, bares, restaurantes e transportes. Neste ano, a organização espera reforçar o skate não apenas como esporte, mas também vetor de desenvolvimento econômico e turístico para o Rio Grande do Sul. Esta será a quarta edição do evento na capital gaúcha, e a primeira no formato internacional, consolidando a cidade como uma das paradas estratégicas do circuito mundial.

O governador Eduardo Leite destacou a relevância do STU Pro Tour para o Estado durante um encontro com skatistas na Praça da Matriz, em Porto Alegre, na quarta-feira (19/3). “É um grande orgulho sediarmos e patrocinarmos um evento desse porte, que reforça a importância do esporte como vetor de desenvolvimento e inclusão. O skate encanta, atrai cada vez mais atenção e, com uma etapa internacional ocorrendo em Porto Alegre, projetamos o nome do Rio Grande do Sul no cenário esportivo global”, afirmou.

O governo do Estado é um dos patrocinadores do circuito, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. O secretário do Esporte e Lazer, Juliano Franczak (Gaúcho da Geral), também presente no encontro da quarta, ressaltou o poder transformador do skate. “Ter um evento de nível mundial no nosso Estado serve de estímulo aos jovens que estão vendo seus ídolos de perto. O esporte tem esse poder de mover as pessoas por meio do exemplo”, disse.

Além dos grandes nomes internacionais, o STU Pro Tour também será palco para talentos locais. Entre os destaques estão Carlos Ribeiro, de Novo Hamburgo, e Luan de Oliveira, de Porto Alegre, que vêm se destacando no cenário nacional e internacional.

“O STU Pro Tour reforça a vocação da nossa capital para receber grandes competições e movimenta setores essenciais como hotelaria, gastronomia e transporte. Nosso objetivo é aproveitar o momento para impulsionar ainda mais o turismo esportivo no Estado”, comenta o secretário de Turismo, Ronaldo Santini.

Incentivo ao esporte

O apoio do Rio Grande do Sul ao STU Pro Tour 2025 reforça o compromisso do Estado com o esporte e consolida sua posição como um dos principais destinos para competições de alto nível. Além das três edições anteriores do STU, o governo tem investido em uma série de eventos que movimentam diferentes modalidades e regiões.

Exemplos recentes incluem o Mundialito de Vôlei, realizado em Santo Ângelo, que reuniu equipes de todo o país; a Sul Special Cup, torneio internacional de beach tennis da categoria BT 400, o qual atraiu atletas de renome mundial; e o 65º Festival Hípico Noturno, campeonato esportivo da Brigada Militar com décadas de tradição.

Serviço

O quê: STU Pro Tour 2025 – Etapa Porto Alegre

Quando: 21 a 30 de março

Local: Pista da Orla do Guaíba - Porto Alegre

Ingressos: gratuitos (arquibancadas livres) e pagos (áreas exclusivas)