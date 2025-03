Projeto permite a eleitor acessar local de votação com animal de estimação

Próximos passos A proposta será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, tem que ser aprovada na Câmara e no Senado.

Por isso, a proposta prevê que o Tribunal Superior Eleitoral defina as condições para esse acesso.

"Dado o crescente número de famílias que possuem animais e os veem como parte integrante de suas vidas, é oportuno permitir o acesso deles aos locais de votação – desde que não prejudiquem o andamento regular do pleito eleitoral", afirma o autor do projeto, deputado Gilson Daniel (Pode-ES).

