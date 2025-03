Prefeito de Tenente Portela recebe comitiva de Miraguaí para fortalecer cooperação regional

A pauta da reunião incluiu temas relacionados à governança e ao compartilhamento de boas práticas administrativas, com foco na cooperação entre os municípios e na melhoria das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional.

Participaram do encontro o secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Tenente Portela, José Rubens (Zeca), o secretário de Planejamento de Miraguaí, Anoar Hartk, e o secretário de Agricultura de Miraguaí, Ivonir Botton.

Na tarde de quinta-feira, 20, o prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, recebeu em seu gabinete representantes do governo municipal de Miraguaí para uma reunião voltada ao fortalecimento de laços institucionais e à troca de experiências entre as administrações.

