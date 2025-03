Polícia Civil inaugura Sala das Margaridas em Tenente Portela para atendimento humanizado a vítimas de violência doméstica

Em uma cerimônia marcada pelo compromisso com a causa das mulheres, foi inaugurada na sexta-feira, 21, na Delegacia de Polícia de Tenente Portela, a Sala das Margaridas — um espaço dedicado ao atendimento humanizado de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A iniciativa faz parte de uma política pública da Polícia Civil do Rio Grande do Sul que visa fortalecer a rede de proteção às vítimas, garantindo acolhimento, privacidade e os encaminhamentos legais previstos na Lei Maria da Penha.

A solenidade contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o chefe de Polícia do Estado, delegado Fernando Antônio Sodré de Oliveira; o diretor do Departamento de Polícia do Interior, delegado Cleber Santos Lima; a titular da 22ª Delegacia Regional do Interior (DPRI), delegada Cristiane Braucks; o delegado titular de Tenente Portela, Roberto Fagundes Aldino; além do prefeito Rosemar Antônio Sala, representantes do Judiciário, Ministério Público, Brigada Militar, Câmara de Vereadores, Defensoria Pública, secretarias municipais, entidades locais e comunidade em geral.

A Sala das Margaridas é um ambiente reservado dentro da delegacia, projetado para que as mulheres possam relatar episódios de violência com mais dignidade e segurança. No local, são realizados registros de ocorrência, oitivas, solicitações de medidas protetivas de urgência e outros procedimentos legais. Sempre que possível, o atendimento é feito por policiais do sexo feminino, reforçando o acolhimento e a empatia no contato com as vítimas.

A delegada Cristiane Braucks destacou que a 22ª DPRI, que abrange 21 municípios, registra em média 1.300 ocorrências de violência doméstica por ano, com cerca de 910 medidas protetivas. Em 2025, já foram registradas 260 ocorrências. “Sabemos que muitas mulheres demoram anos para encontrar forças e denunciar. Por isso, precisamos garantir um ambiente acolhedor e seguro para elas. A Sala das Margaridas representa um avanço nessa escuta qualificada”, ressaltou.

O delegado Roberto Aldino enfatizou a importância da nova sala como instrumento de enfrentamento à violência de gênero e agradeceu às instituições parceiras. A estrutura foi viabilizada com recursos do Ministério Público, no valor de R$ 4.300, repassados pela Promotoria de Justiça da comarca.

Durante o evento, o chefe de Polícia, delegado Fernando Sodré, destacou o simbolismo do nome do projeto. “A margarida é uma flor resiliente, e a Sala das Margaridas simboliza essa força das mulheres em superar violências muitas vezes silenciosas e duradouras. O diferencial do espaço está na escuta sensível e no acolhimento preparado.”

Com a inauguração em Tenente Portela, o Rio Grande do Sul atinge a marca de 88 Salas das Margaridas em funcionamento. A meta da instituição é alcançar 100 unidades até o final de 2025, consolidando a iniciativa como um dos pilares da política pública de proteção social prestada pela Polícia Civil.

A delegada Cristiane também ressaltou outras frentes de atuação da instituição, como o monitoramento eletrônico de agressores por meio de tornozeleiras eletrônicas, o fornecimento de dispositivos de alerta às vítimas e o programa educativo “Papo de Responsa”, que leva o debate sobre violência doméstica às escolas.

A implementação da Sala das Margaridas reforça o compromisso do Estado e da sociedade civil no enfrentamento à violência de gênero, ampliando o acesso das vítimas a uma rede mais empática, efetiva e protetiva. Na região, serão inauguradas cinco novas unidades do projeto.