Em comemoração ao Dia Mundial da Água, Secretaria do Meio Ambiente promove ação de combate ao lixo nos oceanos

Fotos: divulgação SEMAE

Desde o início do Programa Jogue Limpo com o Meio Ambiente, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (SEMAE) tem promovido a conscientização sobre a importância do combate ao lixo nos oceanos. Durante a temporada de verão de 2025, mais de 50 mil pessoas, direta e indiretamente, foram impactadas por meio de diversas ações educativas realizadas nas praias do estado, shoppings e calçadões. Essas atividades contaram com brincadeiras interativas, destacando os riscos que os resíduos marinhos representam para a saúde humana e a fauna aquática.

Em celebração ao Dia Mundial da Água, em 22 de março, a SEMAE reforça seu compromisso ambiental com mais uma ação especial de conscientização. O evento acontecerá em Imbituba, na Barra de Ibiraquera, a partir das 9h, contando com uma Tenda Interativa onde serão realizadas dinâmicas educativas e distribuição de brindes ecológicos, como lixeiras para carro, bolsas reutilizáveis, copos recicláveis, camisetas, bonés e frisbees.

O Secretário de Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina, Emerson Stein, destaca a urgência de enfrentar a poluição dos oceanos. “Cuidar da água é cuidar da nossa saúde. O Brasil despeja anualmente até 1,3 milhão de toneladas de resíduos no mar, prejudicando não apenas a fauna marinha, mas também a qualidade da água e a segurança alimentar. O Programa Jogue Limpo com o Meio Ambiente continuará expandindo suas ações para outras regiões do estado”, afirma o Secretário.

Foto: Reprodução/Secom SC

Para o assessor de educação ambiental da SEMAE, Marcellus Brinkmann, o foco principal é sensibilizar o público sobre a importância da preservação dos recursos hídricos. “A água é um bem essencial para a vida humana. Queremos estimular o cuidado com o meio ambiente e fortalecer o sentimento de pertencimento às nossas praias, através de jogos educativos e atividades interativas”, reforça Brinkmann. O programa também busca formar multiplicadores, incentivando práticas sustentáveis e de consumo consciente.

Próximas Ações:

22/03 – Imbituba – Barra de Ibiraquera (9h)

19/04 – Itapema (9h)

O evento conta ainda com as parcerias estratégicas e colaboração de entidades como Bombeiros, Polícia Civil, CASAN e Polícia Militar Ambiental para ampliar o alcance e garantir o sucesso das ações.

Conscientização

Com a continuidade das atividades, a SEMAE espera impactar diretamente mais de 50 mil pessoas, entre moradores e turistas. O objetivo é não apenas conscientizar sobre a problemática do lixo nos oceanos, mas também promover mudanças de comportamento duradouras para a conservação ambiental.

Sobre a SEMAE

A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde coordena e executa políticas públicas para a preservação ambiental em Santa Catarina, promovendo sustentabilidade, equilíbrio ecológico e desenvolvimento econômico verde no estado.

Para mais informações sobre o Programa Jogue Limpo com o Meio Ambiente, acompanhe as redes sociais da SEMAE ou entre em contato pelo telefone (48) 99981-0901.