Dia da Água: Estado investe mais de R$ 17 milhões em capacitação e planejamento para garantir o uso sustentável da água

Foto: Jonatã Rocha / SECOM

No Dia Mundial da Água, o governo de Santa Catarina, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) destaca os avanços na gestão dos recursos hídricos catarinenses. Com estratégias de investimentos, o Estado já investiu mais de R$ 17 milhões nos últimos dois anos, em ações promovidas para preservar a qualidade e a quantidade de água disponível para a população e seus diferentes usuários.

“Estamos com um edital aberto de licitação, de R$ 2,7 milhões disponíveis para a elaboração do Plano de Bacia do rio do Peixe, que é a única região ainda não contemplada. Queremos garantir esses Planos de Recursos Hídricos para todo nosso estado e assim garantir o melhor aproveitamento da água em Santa Catarina”, reforçou o secretário de Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, Emerson Stein.

Planejamento e Preservação das Águas Catarinenses



A Semae tem Planos de Recursos Hídricos estruturados em diversas bacias hidrográficas, garantindo o uso sustentável da água e o planejamento de longo prazo. Entre as iniciativas já concluídas, destacam-se:



• Bacia do Rio Canoinhas e afluentes do Rio Negro : beneficiando cerca de 240 mil habitantes em 10 municípios. O investimento foi de R$ 750.000,00. O plano estabelece diretrizes para proteger os recursos hídricos e garantir o uso racional da água, minimizando o risco de escassez.

• Bacia do Rio Canoas e afluentes do Rio Pelotas : abrangendo 32 municípios e aproximadamente 470 mil pessoas. O investimento foi de R$ 1.350.548,92.

• Bacia do Rio do Peixe : com edital aberto para contratação da empresa responsável pelo plano, atendendo 26 municípios. O investimento será de R$ 2.740.000,00

Além disso, um estudo detalhado sobre os principais aquíferos do estado para diagnosticar a qualidade da água subterrânea e possíveis riscos de contaminação foi finalizado.

Foto: Reprodução/Secom SC

R$ 1 milhão em ferramenta para monitorar escassez hídrica

Entre as iniciativas em andamento, coordenadas pela Semae, está um projeto em parceria com a Epagri/Ciram, para desenvolver uma ferramenta que irá monitorar, principalmente, a escassez hídrica. O projeto contará com o investimento de R$ 1 milhão pela Semae e como envolve a contratação de pesquisadores, o recurso será disponibilizado para a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina (Fapesc), ao longo de dois anos.

A Epagri/Ciram usará como modelo de ferramenta de Monitoramento Hídrico um sistema que já funciona no Texas, nos Estados Unidos . Os moradores do estado americano podem acessar no site do sistema todo acompanhamento dos planos hídricos que distribuem água para os grupos de usuários: cidadãos, irrigação, manufatura, pecuária, mineração e energia elétrica a vapor. Essa iniciativa foi tomada depois de uma repetição de seca recorde que abalou o estado na década de 1950.

Projetos estratégicos para segurança hídrica



A Semae elaborou 45 projetos voltados ao aprimoramento da gestão da água no estado, abordando temas como:



• Propostas para enquadramento de águas superficiais e subterrâneas.

• Avaliação de áreas de preservação permanente de corpos d’água.

• Políticas de segurança hídrica municipal e incentivo ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA).

• Mapeamento de risco de inundações e medidas preventivas para desastres naturais.

Com as ações do Progestão, a Semae também tem fortalecida a sua atuação em segurança de barragens e na implementação dos instrumentos de gestão hídrica, fundamentais para garantir a disponibilidade e o controle da água em períodos de seca. Até 2023, foi aplicado um total de R$ 3.837.190,00 diretamente no cumprimento das metas estabelecidas para a gestão hídrica do Estado.

Fortalecimento dos comitês de bacias e monitoramento ambiental



Santa Catarina conta com 16 comitês de bacias hidrográficas, que recebem suporte administrativo e operacional da Semae. A Secretaria também tem investido na manutenção e ampliação da rede de monitoramento hidrometeorológico, garantindo a produção de boletins e mapas mensais para prevenção de secas e enchentes, auxiliando na gestão de crises hídricas.



Capacitação e conscientização

Nos últimos dois anos, mais de 3 mil pessoas foram capacitadas em cursos e treinamentos oferecidos pela Semae sobre gestão de recursos hídricos, reforçando o compromisso da massa com a educação ambiental e a formação de multiplicadores para a preservação das águas catarinenses.

Por meio dessas ações, a Semae reafirma seu compromisso com a conservação dos recursos hídricos, garantindo o abastecimento sustentável para a população e contribuindo para o desenvolvimento econômico e ambiental de Santa Catarina.