Município decreta situação de emergência devido à estiagem

O prefeito de Tenente Portela, Rosemar Sala, assinou na tarde de sexta-feira, 21, o Decreto Municipal nº 48/2025, que declara Situação de Emergência no município em razão da severa estiagem que atinge a região. A medida busca mitigar os efeitos da seca, que já compromete os recursos hídricos e causa prejuízos humanos, ambientais e econômicos.

A decisão foi motivada pela significativa redução das chuvas esperadas para o período, o que afetou diretamente o abastecimento de água e a produção agropecuária local. A situação se agravou com a queda acentuada nas reservas hídricas superficiais e subterrâneas, provocando redução no fluxo dos rios e impactando a atividade rural.

Diante do cenário crítico, a Prefeitura intensificou ações emergenciais, como a distribuição de água potável por meio de caminhões-pipa às famílias mais atingidas. No interior do município, diversos poços e fontes secaram ou apresentaram expressiva redução na vazão, ampliando os prejuízos.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil emitiu parecer favorável à decretação da Situação de Emergência de Nível II, respaldando a iniciativa do Executivo Municipal. Segundo o prefeito Rosemar Sala, a medida foi adotada com base em laudos técnicos de órgãos públicos que confirmam os impactos da estiagem.

Com o decreto, o município passa a ter acesso facilitado a recursos estaduais e federais, além de poder realocar verbas municipais para atender com maior agilidade às demandas urgentes da população.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela