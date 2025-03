Administração Municipal realiza tarde festiva com crianças na Praça Central

A programação contou com passeio de trem, show interativo com o grupo Espaço Nave e distribuição de lanches. A diversão foi, de fato, o ponto alto da tarde, proporcionando momentos de alegria e encantamento para os pequenos.

Na tarde de terça-feira, 19, dando continuidade às comemorações da Semana do Município, a Administração Municipal, em parceria com a Secretaria de Educação, promoveu a Tarde da Diversão. O evento foi realizado na Praça Central e reuniu um grande número de crianças, que participaram de diversas atividades recreativas.

