CRAS oferece oficinas e capacitações com foco em aprendizado e renda

Elenir reforça o convite à comunidade para que procure o CRAS e conheça as oportunidades oferecidas pela Administração Municipal, por meio de oficinas e cursos voltados ao desenvolvimento pessoal e social.

A secretária também destacou o curso de bolachas e salgados, realizado nos dias 3 e 4 de fevereiro, em parceria com o SENAR/RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). A capacitação foi ministrada pela professora Ana Paula Cecatto e proporcionou às participantes novos conhecimentos e possibilidades de geração de renda.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Elenir Teresinha da Silva, já foram realizadas sete oficinas, envolvendo mais de 15 grupos. As atividades incluem aulas de violão, dança gaúcha, artesanato, além dos grupos “Sempre Bela”, “Família Feliz”, “Novo Ser” e “Mulher Rural”.

A Administração Municipal de Miraguaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), vem promovendo, desde o início deste ano, uma série de cursos e oficinas voltados ao fortalecimento de vínculos, aprendizado e geração de renda.

