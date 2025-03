Curso de Patchwork é promovido pela Assistência Social

Com informações da Planeta FM 102.7

Elenir também destacou que o curso é uma importante ferramenta para fomentar a geração de renda, contribuindo para a autonomia financeira dos participantes e, em muitos casos, facilitando o ingresso no mercado de trabalho.

A capacitação foi realizada entre os dias 17 e 20 de março, no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). De acordo com a secretária de Assistência Social, Elenir Terezinha da Silva, além de estimular a criatividade e o aprendizado de novas habilidades, a oficina proporcionou momentos de convivência, troca de experiências e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.

A Administração Municipal de Miraguaí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e em parceria com o SENAR/RS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), promoveu o curso de Patchwork — técnica artesanal que utiliza retalhos de tecidos em diferentes formas e cores para a criação de peças como colchas, toalhas, cobertores, entre outros.

