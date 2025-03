Governador prestigia última apresentação no Theatro São Pedro antes de reforma financiada pelo Estado

Na noite deste domingo (23/3), o governador Eduardo Leite marcou presença no Theatro São Pedro para prestigiar o último espetáculo antes do fechamento temporário da instituição para reformas. O recital de piano em homenagem à Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), com a pianista Simone Leitão, encerrou uma era no mais icônico palco da cultura gaúcha, que agora passará por um processo de modernização essencial para sua preservação.

A pianista Simone Leitão foi a atração na noite de domingo -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

A reforma do Theatro São Pedro contará com investimento de R$ 22 milhões do governo do Estado, garantindo adequações de acessibilidade e reforço nas medidas de prevenção contra incêndios. As obras terão duração de 18 meses, período em que o espaço permanecerá fechado ao público.

"É um trabalho essencial para preservar nosso amado Theatro e torná-lo ainda mais inclusivo, moderno e seguro", afirmou Leite -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

“O São Pedro fecha temporariamente suas portas para, em breve, reabri-las a um futuro ainda mais brilhante e triunfante. É um trabalho essencial para preservar nosso amado Theatro e torná-lo ainda mais inclusivo, moderno e seguro para receber as gerações que manterão vivo o legado, a história e as belezas da arte no Rio Grande do Sul", afirmou o governador.

Novo teatro recebe programação durante as obras

Enquanto o Theatro São Pedro passa por sua renovação, os grandes espetáculos de sua programação serão transferidos para o Teatro Simões Lopes Neto, que será inaugurado no dia 27 de março. O novo espaço é a última etapa do Complexo Multipalco. O projeto histórico, sonhado pela eterna guardiã do Theatro, Eva Sopher, expande a estrutura cultural do Estado e oferece mais alternativas para o fomento das artes cênicas no Rio Grande do Sul.

A construção do Teatro Simões Lopes Neto contou com um aporte de R$ 24,5 milhões do governo, consolidando-se como um dos marcos da atual gestão no campo da cultura. Com essa entrega, Porto Alegre ganha um novo palco moderno e versátil, garantindo que a cena artística gaúcha continue a prosperar mesmo durante o período de reformas no São Pedro.

Programação do São Pedro será transferida para o Teatro Simões Lopes Neto, que será inaugurado no dia 27 de março -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

“Vivemos um momento de reconstrução e renovação, e a cultura desempenha um papel fundamental nesse processo. Nosso compromisso com as artes vai além da defesa da identidade do nosso povo: ele se traduz no governo com o maior volume de investimentos das últimas décadas, que asseguram o futuro dos nossos espaços culturais”, enfatizou Leite.

Ao final do espetáculo, o governador convidou o público para uma despedida temporária diante da fachada do Theatro São Pedro. Leite ressaltou que o fechamento para a obra não representa um adeus, mas um passo necessário para sua continuidade como referência cultural do Rio Grande do Sul. "Com as reformas e a inauguração do novo teatro, o Estado reafirma seu compromisso com a valorização da arte e a preservação do patrimônio histórico gaúcho", finalizou o governador.