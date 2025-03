Projeto amplia sinalização de radares fixos com sinal luminoso e monitor de velocidade

Segundo ele, essa "indústria da multa" seria constituída por autuações que só tiram dinheiro dos motoristas e não ajudam a conscientizá-los sobre a importância de seguir as leis de trânsito.

“O termo ‘indústria da multa’ é usado comumente para definir que no Brasil haveria uma máquina arrecadatória que tem como vítimas os condutores que cometem irregularidades no trânsito", afirma Silva.

Mais conscientização Autor do projeto, o deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) argumenta que ampliar a sinalização dos radares pode aumentar a conscientização dos condutores e reduzir o número de infrações.

O texto também proíbe a instalação de radares em locais de difícil visualização e exige a colocação de placa sinalizando o limite máximo de velocidade a menos de 500 metros do radar.

O Projeto de Lei 4751/24 altera o Código de Trânsito Brasileiro para tornar obrigatória a instalação de luzes indicativas nos radares fixos e de equipamentos que mostrem ao motorista a velocidade do veículo. A Câmara dos Deputados analisa a proposta.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.