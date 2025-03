Ricardo Raffaelli conquista 2º lugar no Paraciclismo Gaúcho

A entidade expressa sua admiração e parabeniza o atleta pela conquista: "Somos grandes admiradores do seu amor, foco e dedicação ao paraciclismo. Parabéns, Ricardo! Sua determinação e espírito competitivo são motivo de orgulho para todos nós."

Ricardo, que sempre representa com orgulho o nome da nossa cidade e da corporação, conquistou o 2º lugar na categoria Elite, demonstrando mais uma vez seu talento, garra e comprometimento com o esporte.

No domingo, dia 23, o vice-presidente dos Bombeiros Voluntários, Ricardo Raffaelli, participou de mais uma etapa do Paraciclismo Gaúcho, realizada na cidade de Santa Rosa.

