Encontro de Bandas celebra a fé em grande Evento Gospel

Na noite de sábado, 22, a fé e a música tomaram conta da programação da Semana do Município com a realização de um emocionante Encontro de Bandas Gospel. O evento contou com a participação das bandas El Shaday, Batuel e Obras do Rei, proporcionando uma noite de louvor, comunhão e celebração.

A comunidade prestigiou o momento com entusiasmo, louvando junto às bandas locais e à banda convidada Obras do Rei, da cidade de Caxias do Sul, que trouxe ao palco o autêntico estilo gaúcho de adoração.

O encontro foi marcado por fortes momentos de espiritualidade e alegria, reforçando os laços de fé entre os participantes. A organização agradece aos pastores presentes, aos fiéis que contribuíram com suas orações e bênçãos, e à Administração Municipal e seus colaboradores pelo apoio e parceria de sempre.