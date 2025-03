Iluminação em LED é inaugurada no Campo do Tigre com festa esportiva

O evento contou com a presença de atletas e desportistas da região, que participaram de jogos integrativos em um ambiente agora mais moderno e iluminado, ampliando as possibilidades para a prática esportiva noturna.

Na noite de sexta-feira, 21, o Campo do Tigre foi palco de um amistoso especial promovido pela Administração Municipal, marcando a inauguração da nova iluminação em LED do local.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.