Prefeito em exercício cumpre agenda intensa e diversificada

A semana foi marcada por uma intensa agenda de compromissos do prefeito em exercício de Derrubadas, Cristiano Carvalho, que manteve o foco no atendimento à população, no acompanhamento de obras e no fortalecimento de parcerias institucionais.

Entre os principais compromissos, o prefeito recebeu diversos munícipes em seu gabinete, ouvindo demandas e debatendo propostas de melhorias para o município. Também acompanhou de perto os trabalhos de manutenção e recuperação das estradas, reafirmando o compromisso da gestão com a melhoria da infraestrutura rural e urbana.

Um dos destaques da semana foi a reunião sobre o curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, promovido pela Emater-Ascar de Derrubadas. A iniciativa visa capacitar jovens para o mercado de trabalho e incentivar sua permanência no meio rural, valorizando o protagonismo da juventude no campo.

Dentro da agenda, Cristiano também recebeu a visita do gerente Fábio e da colaboradora Andressa, representantes do Sicredi, que parabenizaram a administração municipal pelo aniversário da cidade e reafirmaram a parceria da cooperativa com o município.

Com uma agenda dinâmica e diversificada, a gestão municipal segue firme em seu propósito de estar próxima da população, promovendo ações que contribuem para o desenvolvimento contínuo de Derrubadas.