2ª Copa Yucumã de Society bate recorde e promete grandes jogos

O coordenador de esportes, Magnus Geroldini, reforça que a Copa Yucumã é uma celebração do esporte e da integração regional: “Estamos muito felizes com a adesão das equipes e prontos para mais um grande espetáculo.”

O sorteio dos confrontos está marcado para a próxima terça-feira (25), e a grande estreia da competição ocorre na quinta-feira, 28 de março, às 19h, no Ginásio Municipal Society, localizado junto ao Bosque Municipal.

