Projeto prevê multa para motorista que não reduz velocidade em caso de atendimento ou obra na pista

“A proposta é clara: os condutores devem reduzir a velocidade, mudar para a faixa adjacente, sempre que possível, e manter uma distância segura ao avistarem situações de atendimento médico, manutenção, fiscalização ou obras de melhoria nas vias”, explica o autor do projeto, deputado Gilberto Abramo (Republicanos-MG).

O descumprimento das orientações será considerado infração grave (deixar de reduzir a velocidade) ou média e será punido com multa.

O Projeto de Lei 4511/24 obriga o motorista a reduzir a velocidade para 60 km/h, no máximo, em caso de atendimento médico ou obras na pista. A Câmara dos Deputados analisa a proposta, que altera o Código de Trânsito Brasileiro .

