Comissão externa debate atual situação de saúde no território Yanomami

O debate será realizado às 10 horas, no plenário 16.

Ela explica que as reuniões da comissão têm como objetivo identificar problemas, necessidades e dificuldades relacionadas à crise humanitária na região, "de modo que esta Casa possa trabalhar na construção de medidas emergenciais para a segurança nacional e a construção de soluções legislativas."

O debate foi pedido pela deputada Coronel Fernanda (PL-MT), presidente do colegiado, criado em abril de 2024 .

A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha a crise humanitária dos indígenas Yanomami na região Norte do País realiza audiência pública nesta terça-feira (25) para analisar a atual situação de saúde no território.

