Projeto determina que emissoras de rádio e TV transmitam informes educativos sobre o sistema político

Conhecimento das instituições Apresentado pelo deputado Duda Ramos (MDB-RR), o texto inclui a medida no Código Brasileiro de Telecomunicações .

Segundo projeto, os informes educativos deverão ser produzidos por emissoras sob a responsabilidade do poder público federal, como a EBC (Empresa Brasil de Comunicação), ligada ao Poder Executivo, a TV Câmara e a TV Senado, ligadas ao Poder Legislativo, ou a TV Justiça, vinculada ao Poder Judiciário.

Pela proposta em análise na Câmara dos Deputados, o tempo poderá ser dividido, nos termos da regulamentação da lei, mas deve ser garantido que ao menos dois minutos da transmissão ocorra entre as 8h e as 22h.

