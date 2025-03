Presidente Lula nomeia Bráulio Ribeiro diretor-geral da EBC

O radialista Bráulio Ribeiro foi nomeado novo diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O decreto de nomeação, de 21 de março, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi publicado nesta segunda-feira (24) no Diário Oficial da União nomeando. Bráulio assume em substituição de Maíra Bittencourt.



Há um ano à frente da Diretoria de Operações, Engenharia e Tecnologia da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Bráulio Ribeiro foi também Diretor de Operações da TVE Bahia e da Rádio Educadora, em Salvador, de 2016 a 2024. Anteriormente, ocupou diferentes cargos na EBC, entre eles o de gerente das Rádios da Amazônia, no ano de 2011 a 2013, e chefe de gabinete da Diretoria-Geral, de 2013 a 2016.



Bráulio Ribeiro é formado em Rádio e Televisão e atuou como professor em faculdades de comunicação do Distrito Federal, ministrando aulas de produção audiovisual, fotografia e edição de vídeo. Acumula experiência na área de rádio e televisão, tendo desempenhado diversas funções, como assistente de direção, produtor, cinegrafista e editor de imagem. Também possui conhecimento em processos de articulação e mobilização social, além de formação e capacitação de grupos na área de comunicação.



"É um reconhecimento a seu trabalho como diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia e também um novo desafio na reconstrução da EBC, no fortalecimento da comunicação pública e dos serviços prestados ao governo federal", afirma o diretor-presidente da EBC, Jean Lima.