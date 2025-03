Corsan Negocia oferece condições especiais para regularização de dívidas

Com o objetivo de facilitar a quitação de débitos de consumo dos serviços de água e esgoto, a campanha vai de 24 a 31 de março e beneficiará clientes nos 317 municípios atendidos pela Corsan no Estado. O mutirão visa firmar acordos com descontos que chegam a 50% do valor original de faturas vencidas e até 100% sobre juros e/ou multas aplicadas, além de condições especiais de parcelamento em até 48 vezes.

A iniciativa também contempla opções diferenciadas de pagamento como Pix, cartão de crédito e código de barras (à vista), e parcelamento com valores incorporados às faturas mensais subsequentes e em até 12 vezes no cartão de crédito. Clientes das categorias residencial, comercial e industrial – exceto imóveis públicos – com dívidas pendentes há mais de 30 dias podem aderir à campanha.

Para participar do Corsan Negocia, os consumidores devem buscar atendimento nas Lojas Físicas, pelo Atendimento Online/Chat no site www.corsan.com.br/cliente, agendamento de videochamada ou pelo telefone 0800 646 6444 (ligação gratuita).

Critérios de descontos e pagamentos:

Pagamento à vista:

* Desconto de 50% sobre o valor total da dívida e isenção de multas, juros e correção monetária para faturas vencidas há mais de 3 anos;

* Isenção total de multas, juros e correção monetária para faturas vencidas há mais de 3 anos.

Parcelamento na fatura:

* Desconto de 100% nos valores referentes a multas, juros e correção monetária para faturas vencidas a partir de 30 dias;

* Descontos que variam de 5% a 35% sobre o valor total da dívida para faturas vencidas a partir de 100 dias;

Parcelamento no cartão de crédito:

* Isenção de multas, juros e correção monetária para faturas vencidas a partir de 30 dias.