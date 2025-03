Encontro em Paris busca compromissos políticos por alimentação global

Representantes de vários países se encontram nesta quinta (27) e sexta-feira (28), em Paris, na França, com o objetivo de melhorar as condições de alimentação para a população global. A cúpula Nutrition for Growth reúne governos, doadores, sociedade civil, pesquisadores e setor privado.

"Trata-se de um momento de intercâmbio entre sociedade civil, cientistas, empresas, governos, ONGs, todos aqueles que trabalham no setor da nutrição, para procurar ideias novas, boas, que possam mudar a vida das pessoas localmente", explica o secretário-geral da cúpula, Brieuc Pont.

O objetivo é firmar compromissos para garantir uma nutrição melhor para as pessoas. Entre as propostas estão coordenar investimentos para superar o déficit de 13 bilhões de dólares por ano no financiamento à nutrição, integrar a discussão sobre alimentação aos esforços nas áreas de saúde, agricultura, educação e ações climáticas e fomentar planos nacionais voltados para a segurança alimentar.

"A cúpula é também um momento em que se anunciam os recursos financeiros. Então vamos ter vários anúncios nos próximos dias, que já foram registrados na plataforma onde se registram esses compromissos financeiros. Mas também são feitos compromissos políticos", ressalta o secretário.

A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) estima que 2,8 bilhões de pessoas não consigam ter acesso a uma nutrição saudável. Mais da metade das mortes de crianças é provocada pela desnutrição .

A cúpula Nutrition for Growth teve sua primeira edição em 2013, em Londres. Também já passou por Milão (em 2017) e Tóquio (em 2021). Em sua última edição, na capital japonesa, foram registrados 396 compromissos por 181 entidades, em um total de 27 bilhões de dólares.

"Em Tóquio, quem não se mobilizou foram os bancos públicos de desenvolvimento. E são eles que agora estamos procurando. E temos boas expectativas. O Banco Africano de Desenvolvimento triplicou seu compromisso financeiro. O Banco Asiático passou de zero a 3 bilhões de dólares de compromisso. E temos entidades que ainda não posso anunciar agora, que, realmente, estão fazendo um esforço substancial para a nutrição, inclusive a França", afirma Pont.

Segundo Brieuc, neste momento, muitos investimentos estão direcionado para os sistemas de defesa, mas é preciso também focar na segurança alimentar.

"Sabemos que a segurança dos povos não é baseada unicamente na defesa, também é baseada no desenvolvimento. É muito importante que estejamos todos cientes disso. Não existe segurança para povos endinheirados se os vizinhos estão morrendo de fome".

Na edição deste ano, em Paris, a cúpula terá entre seus focos principais a transição para sistemas alimentares sustentáveis em um contexto de mudanças climáticas . Relatório de um dos grupos de trabalho preparatórios para o evento, que reuniram governos, empresas e sociedade civil, mostram que os sistemas atuais de produção de alimentos contribuem para a degradação ambiental e para as mudanças climáticas.

Ao mesmo tempo, esses sistemas produtivos são altamente vulneráveis a eventos climáticos extremos, como secas, inundações e ondas de calor.

Outros temas principais são a resiliência a crises e a saúde e proteção social. Entre os temas transversais estão o uso de dados, inovação e inteligência artificial para planejamento de políticas para enfrentamento à fome.

O Brasil será representado pela primeira-dama, Janja Lula da Silva, que além de fazer um discurso na abertura da cúpula, terá um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron, a diretora do Programa Mundial de Alimentos, Cindy McCain, e outras lideranças.

*O repórter viajou a convite da Embaixada da França em Brasília