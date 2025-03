Santa Catarina discute soluções para o Cadastro Ambiental Rural com outros estados

Foto: Divulgação / Semae

O Governo de Santa Catarina, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e da Economia Verde (Semae) e do Instituto do Meio Ambiente (IMA), marcou presença na reunião da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema), realizada em Brasília. O evento reuniu gestores ambientais de todo o país para debater desafios e estratégias na implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) nos estados, um instrumento essencial para a regularização ambiental de propriedades rurais.

O secretário adjunto da Semae, Guilherme Dallacosta, destacou a importância da troca de experiências entre os estados para aprimorar a análise do CAR e fortalecer a regularização deste cadastro, que se tornou prioridade do governo Jorginho Mello. “A participação de Santa Catarina neste encontro é fundamental para avançarmos na implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de forma mais eficiente e transparente. O compartilhamento de experiências entre os estados nos permite identificar boas práticas, evitar erros e construir soluções conjuntas para os desafios da regularização ambiental”, afirmou o secretário adjunto do Meio Ambiente e da Economia Verde de Santa Catarina, Guilherme Dallacosta, que representou o secretário Emerson Stein.

Além dele, também participaram do evento a diretora de Clima, Economia Verde, Energia e Qualidade Ambiental da Semae, Gabriela Brasil e o engenheiro da Semae, Bruno Beilfuss. O diretor de Controle, Passivos e Qualidade Ambiental, Diego Hemkemeier Silva, representou a presidente do IMA, Sheila Meirelles

Durante o evento, foram apresentadas estratégias bem-sucedidas de outros estados, além da discussão sobre os impactos de decisões judiciais no CAR. Os gestores também participaram de um laboratório para definição de diretrizes a serem aprovadas entre os entes federativos, com o objetivo de acelerar e qualificar o processo de análise do Cadastro Ambiental.

Importância do CAR para o Meio Ambiente

O Cadastro Ambiental Rural é um registro eletrônico obrigatório para propriedades rurais, que tem como objetivo integrar as informações ambientais das propriedades e auxiliar no planejamento do uso sustentável da terra. A análise e validação dos cadastros pelos órgãos ambientais estaduais são etapas fundamentais para garantir a regularização ambiental dos imóveis rurais e promover a recuperação

Com a participação na reunião da Abema, Santa Catarina reafirma seu compromisso com o aprimoramento das políticas ambientais e a implementação eficiente do Cadastro Ambiental Rural, garantindo mais segurança jurídica aos produtores rurais e contribuindo para a preservação dos recursos naturais do estado.