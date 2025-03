Licitação é reaberta para construção de ponte sobre o Rio Turvo

As duas tentativas anteriores de licitação foram consideradas "desertas", devido à ausência de empresas concorrentes. Com esta nova abertura, a expectativa é viabilizar a obra, considerada fundamental para garantir a mobilidade e o desenvolvimento das comunidades locais.

As empresas interessadas têm até o dia 9 de abril de 2025 para apresentar suas propostas.

O projeto está orçado em R$ 3.575.034,24, com recursos provenientes da Defesa Civil e das prefeituras dos dois municípios. A nova estrutura substituirá a ponte anterior, destruída pelas enchentes que atingiram a região.

