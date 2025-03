Desenvolvimento Social destina quase R$ 1,5 milhão para o município

O Secretário de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul, Vilson Covatti, recebeu na segunda-feira, 24, o prefeito de Miraguaí, Leonir Hartk (Neco), acompanhado do vereador João Aldair dos Santos (Nenê), ambos do Progressistas (PP).

Durante o encontro, o secretário atendeu às demandas apresentadas pelo município e confirmou a destinação de R$ 1.497.000,00. Os recursos serão utilizados para a aquisição de um trator, implantação de rede de água, perfuração de um poço artesiano e ampliação do acesso à internet rural.

Vilson Covatti destacou a importância de investir diretamente na base produtiva, promovendo o crescimento do trabalhador rural, fortalecendo a infraestrutura dos municípios e impulsionando a agricultura familiar.

O prefeito Neco agradeceu a atenção do secretário e ressaltou a relevância dos recursos para o desenvolvimento da comunidade. Ele também relembrou o apoio contínuo da deputada estadual Silvana Covatti e do deputado federal Covatti Filho, que, segundo ele, têm atendido seus pleitos desde seus tempos como vereador, vice-prefeito, secretário da Saúde e, atualmente, prefeito de Miraguaí.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7