População é chamada a colaborar por uma cidade mais limpa e agradável

Com informações da Planeta FM 102.7

Além da colaboração da comunidade, a secretaria informa que as câmeras de monitoramento serão utilizadas para coibir atos de vandalismo e proteger o patrimônio público.

Nesta semana, a Secretaria dará início à distribuição de flores para o plantio em canteiros da cidade. Antes disso, uma força-tarefa de limpeza está sendo realizada nesses espaços, que receberão placas com a identificação do projeto “Adote um Canteiro. Eu Curto. Eu Cuido.”

Entre as principais orientações estão: não descartar entulhos, resíduos ou materiais sem serventia em vias públicas, calçadas, terrenos e canteiros. O descarte inadequado de lixo pode causar entupimento de bueiros, proliferação de insetos e animais peçonhentos, além de alagamentos e prejuízos à própria comunidade.

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos reforça o pedido de colaboração da população para manter a cidade limpa, segura e agradável. De acordo com a secretária Cristie Becker, a limpeza urbana é tanto um direito quanto um dever de todos os cidadãos. “Manter a cidade limpa é uma responsabilidade coletiva. Todos podem e devem ajudar”, afirma.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.