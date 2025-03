CRAS promove encontro com pais de crianças com deficiência

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Miraguaí, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou na tarde de segunda-feira, 24, o primeiro encontro com pais de crianças com deficiência. A iniciativa teve como foco a reflexão sobre o bem-estar das crianças e o fortalecimento do vínculo entre as famílias e os serviços de assistência.

Durante o evento, a secretária de Assistência Social, Elenir Terezinha da Silva, agradeceu a presença dos pais e destacou a importância de promover novos encontros. “Esses momentos são fundamentais para alinharmos o acompanhamento das famílias e fortalecermos a rede de apoio”, afirmou.

A ação busca estreitar os laços com as famílias já atendidas pelo CRAS e por outros programas sociais do município, promovendo acolhimento, inclusão e suporte contínuo às necessidades específicas dessas crianças e seus cuidadores.

A equipe técnica do CRAS reafirmou seu compromisso com um atendimento cada vez mais humanizado e abrangente, sendo uma aliada essencial na construção de um futuro mais justo e promissor para as famílias.

“Juntos, estamos construindo uma cidade mais acolhedora e solidária”, concluiu a secretária Elenir.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7