Administração Municipal comemora 33 anos com shows e gratidão à comunidade

A tarde de domingo, 23, foi marcada por muita animação e celebração, com as apresentações das bandas Eccos e Momentos, em comemoração aos 33 anos de emancipação político-administrativa de Barra do Guarita.

A Comunidade de Capoeira Grande recebeu um grande público, local e regional, que celebrou com alegria e entusiasmo essa data tão especial. A festa foi um verdadeiro sucesso, promovendo integração e diversão para todos os presentes.

A Administração Municipal agradece a todos que prestigiaram esse lindo evento, em especial à Comunidade de Capoeira Grande, à diretoria da Associação Esportiva Palmeiras e a todos os colaboradores pelo apoio e parceria de sempre.