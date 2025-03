CDR aprova projeto que exclui Cristo Redentor de unidade de conservação

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) aprovou nesta terça-feira (25) projeto que exclui a área do Alto do Corcovado, que abriga a estátua do Cristo Redentor, dos limites do Parque Nacional da Tijuca. A intenção é evitar conflitos na administração. O PL 3.490/2024 segue para a Comissão de Meio Ambiente (CMA).

O projeto tem a autoria de toda a bancada do Rio de Janeiro no Senado — senadores Carlos Portinho (PL-RJ), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Romário (PL-RJ) — e recebeu parecer favorável do relator, senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

Os autores afirmam que a mudança é importante para evitar conflitos frequentes que estão ocorrendo entre a Arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro, responsável pela administração do Cristo Redentor, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão de todo o Parque Nacional da Tijuca.

Os conflitos, de acordo com os senadores, vão desde o acesso ao monumento até questões relativas à preservação e à manutenção da infraestrutura do complexo. Com a exclusão, a Arquidiocese poderá administrar a estrutura sem as regras decorrentes da gestão de uma unidade de conservação de proteção integral, o que vai facilitar a manutenção o acesso dos fiéis às cerimônias religiosas no pedestal do Cristo.

— É importante destacar que a área objeto do projeto — composta pela estátua, pelo santuário localizado em sua base e pela respectiva infraestrutura de acesso — representa menos de 0,02% da área total do parque e não engloba florestas, obviamente, ou vegetação nativa, não comprometendo, portanto, a finalidade da unidade de conservação sob a gestão do ICMBio — disse o relator durante a reunião.

Pontes explicou ainda que há diversos relatos, inclusive da imprensa, sobre a falta de manutenção e modernização nas estruturas do Cristo Redentor, que é um dos pontos turísticos mais importantes do país e recebe cerca de 3 milhões de visitantes de vários países todos os anos.