CI quer verificar procedimento de pesagem de caminhões em Rondônia

"É comum que em uma pesagem nas balanças móveis, a soma dos eixos fique com uma diferença muito maior. Para coibir estas distorções, existe uma tolerância de 5% para efetuar uma autuação, mas como esta distorção é recorrente, é necessário analisar com mais critério se a balança atende a real necessidade da operação e se está sendo manuseada da forma correta", argumenta o senador.

A estrutura de pesagem é móvel. Além de Porto Velho, ela também fica instalada no município de Pimenta Bueno, a cerca de 500 quilômetros da capital. Bagattoli quer fiscalizar o procedimento de pesagem de caminhões por eixo realizado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) na estação. De acordo com o senador, ao utilizar uma estrutura móvel, o DNIT tem penalizado "injustamente" os transportadores a partir de problemas recorrentes causados por distorções nas pesagens.

