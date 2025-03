Girão pede intervenção federal na segurança pública do Ceará

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) defendeu, em pronunciamento nesta terça-feira (25), a intervenção federal no Ceará. Ele informou que protocolou um pedido formal à Presidência da República, solicitando ação imediata diante do avanço das facções criminosas no estado. E destacou que uma cópia do documento será enviada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo Girão, "a população cearense vive sob medo constante", com casos recorrentes de assassinatos e toques de recolher impostos por criminosos.

— A população está apavorada com o que está acontecendo. E nós [parlamentares], pessoas eleitas para proteger, dar soluções, defender uma sociedade, temos de agir — afirmou.

O senador relatou casos de assassinatos de vereadores e aumento da violência contra crianças e mulheres. Também disse que facções criminosas estariam cobrando "pedágio", incendiando veículos e ameaçando empresas em áreas estratégicas do estado, como a região do Porto do Pecém (que, de acordo com algumas estimativas, concentra investimentos de aproximadamente R$ 50 bilhões).

— A população perdeu a confiança na capacidade do Estado de garantir segurança. (...) A sensação de impunidade toma conta do estado. Os cidadãos são proibidos de sair de casa, de visitar familiares e até de trabalhar. O direito de ir e vir é sagrado, constitucional. É insustentável o que está acontecendo — protestou.