Copa: Argentina x Brasil ganha transmissão hoje na Rádio Nacional

As seleções do Brasil e da Argentina entram em campo nesta terça-feira (25), às 21h , pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 . A Rádio Nacional acompanha ao vivo a partida , com um pré-jogo que começa 15 minutos antes e traz as principais notícias do confronto.



Para o duelo entre as seleções rivais, a ser realizado no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, a Nacional escalou o narrador André Marques, o comentarista Rodrigo Campos e os repórteres Rodrigo Ricardo e Carlos Molinari. O plantão da informação fica com José Roberto Cerqueira .

Transmitida na faixa Show de Bola Nacional , a jornada esportiva da emissora pública entra no ar para parte da rede em AM e OC, além do FM no Rio de Janeiro e no Alto Solimões .

A Nacional FM nas demais praças segue com o conteúdo musical . O ouvinte pode ficar ligado nas produções preferidas pelo dial, no app Rádios EBC e no site da emissora. Os áudios ainda estão disponíveis em tempo real por streaming nas duas plataformas.

Líder da tabela com 28 pontos obtidos até agora, a Argentina venceu nove partidas, empatou uma e perdeu três . Na terceira posição , o Brasil conquistou 21 pontos em seis vitórias, três empates e quatro derrotas .

Há 16 anos a seleção brasileira não ganha dos rivais argentinos como visitante nas Eliminatórias da Copa . A última vitória, por 3 a 1, foi em 2009 no Gigante de Arroyito, em Santa Fé.

Cobertura esportiva da Nacional

O futebol é um dos destaques da programação da Rádio Nacional , emissora pública referência em transmissões de partidas no país há décadas. Os jogos das principais competições e as notícias mais importantes têm espaço nas jornadas esportivas diárias.

Ao longo do ano, a Nacional apresenta, ao vivo, partidas de diversos campeonatos. Os torcedores podem ficar ligados pelo rádio, site ou streaming e acompanhar as emoções das disputas entre os maiores clubes brasileiros.

Antes e depois dos confrontos, o ouvinte se informa sobre a preparação das equipes e a repercussão do placar nas ondas da Nacional .

A ideia é oferecer ao público uma programação jornalística com noticiário preciso e informação relevante, comentários embasados e opinião fundamentada sobre o que acontece de mais recente no futebol do país e no exterior.

Talentos do jornalismo esportivo

O time da Rádio Nacional reúne craques do jornalismo esportivo. Experientes comentaristas e talentos das novas gerações integram a equipe de esportes da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) .

Além de informar o público nas ondas do rádio, o time também está na tela da TV Brasil . Os profissionais realizam o programa Stadium , de segunda a sexta, em duas edições, às 12h30 e às 18h30, além da mesa redonda dominical No Mundo da Bola , às 20h30.

Sempre ao vivo, as tradicionais produções da emissora pública trazem análises e apurações atualizadas. O esporte tem espaço destacado na programação do canal. Os telejornais diários como o Repórter Brasil também oferecem uma ampla cobertura dos principais resultados do dia.

Os profissionais que entram em campo na equipe de esporte da empresa ainda fazem a cobertura das jornadas de diversas modalidades e noticiam os principais resultados em reportagens no site da Agência Brasil . As tabelas atualizadas das competições podem ser acessadas em tempo real pelos usuários.

Serviço

Argentina x Brasil - terça-feira, dia 25/03, a partir das 21h, na Rádio Nacional RJ, AM, OC e AS

