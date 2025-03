Reforma do Imposto de Renda beneficia regiões mais carentes, diz Augusta Brito

— Essa proposta, que estabelece alíquota zero para aqueles que recebem até R$ 5 mil, representa uma mudança histórica na forma como nós tratamos a tributação no nosso país. É um avanço que coloca a justiça social e a dignidade humana em primeiro plano — afirmou.

— Com a injeção de recursos em lares que movimentam o comércio local, nós geramos um ciclo virtuoso que fomenta a geração de emprego e renda em regiões mais carentes do nosso país. Essa redistribuição reafirma o princípio da justiça fiscal e da progressividade, em que cada um contribui conforme sua capacidade — declarou.

