Primeira Avaliação Diagnóstica de 2025 atinge recorde na Rede Estadual, com a participação de 622 mil estudantes

A primeira Avaliação Diagnóstica (AD) de 2025, realizada entre os dias 6 e 21 de março, registrou recorde de participação na Rede Estadual: foram cerca de 622 mil estudantes avaliados nas 30 Coordenadorias Regionais do Estado (CREs), o que representa um percentual de 88% de engajamento. As provas, voltadas para os estudantes do 2° ao 9° ano do Ensino Fundamental e da 1ª a 3ª série do Ensino Médio, servirão como base para mapear e definir os rumos do planejamento pedagógico ao longo do ano. Os resultados serão divulgados em até dez dias após a aplicação.

Os testes avaliaram habilidades nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, tendo como objetivo identificar o nível de domínio dos estudantes em compreensão leitora e resolução de problemas. A partir dessa coleta de dados, os próprios professores das escolas estaduais terão acesso ao levantamento de suas turmas e seus estudantes, permitindo direcionar as intervenções pedagógicas necessárias para avançar na equidade e qualidade de ensino.

A participação média dos estudantes da Rede Estadual foi de 88%, com destaque para regiões que atingiram mais de 99% de adesão. Nas turmas de 2° e 3° ano do Ensino Fundamental - que abrangem os anos iniciais e a fase de alfabetização - as marcas médias alcançaram 89,4% em Língua Portuguesa e 88,5% em Matemática.

A 32ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) de São Luiz Gonzaga, a 14ª CRE, de Santo Ângelo, e a 23ª CRE, de Vacaria, lideraram esse ranking, ambas ultrapassando o percentual de 99% de participação em Língua Portuguesa.

Já entre o acompanhamento de Matemática, as três primeiras coordenadorias foram a 28ª CRE (Gravataí), a 21ª CRE (Três Passos) e a 16ª CRE (Bento Gonçalves), todas também superando 99% de engajamento.

Em relação aos estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio, a média ficou em 87,5%, com destaque para a 32ª CRE (São Luiz Gonzaga), a 17ª CRE (Santa Rosa) e a 9ª CRE (Cruz Alta), que registraram 98% de engajamento em Língua Portuguesa e Matemática.

A AD é a primeira de uma série de avaliações previstas para 2025, consolidando uma cultura de avaliação contínua na Rede Estadual. Os testes também tiveram a vantagem de oferecer maior autonomia no momento de aplicação, pois as escolas puderam organizar as provas conforme suas rotinas e demandas.

As aplicações aconteceram em dois formatos: impresso e digital. Enquanto o 2º e o 3° do Ensino Fundamental realizaram testes impressos, os demais fizeram provas digitais, via plataforma desenvolvida para as necessidades da Seduc. Além disso, a AD disponibilizou material adaptado para estudantes com baixa visão.