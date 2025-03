Plínio defende asfaltamento da BR-319

O senador Plínio Valério (PSDB-AM), em pronunciamento nesta terça-feira (25), voltou a defender a pavimentação da BR-319, rodovia que liga Manaus a Porto Velho. Segundo ele, a falta de infraestrutura na região isola o Amazonas do restante do país e compromete o abastecimento local.

O senador criticou órgãos ambientais como o Ministério do Meio Ambiente e o Ibama, além da Funai, por não autorizarem a obra, e disse que a negativa ignora as necessidades da população. O parlamentar destacou que Manaus, cidade com mais de 2,3 milhões de habitantes, não possui uma ligação terrestre asfaltada com o restante do Brasil, dependendo exclusivamente do transporte aéreo e fluvial.

— Eu me detenho à importância da BR-319 quando a falta de infraestrutura se torna uma sentença de morte. A pandemia de covid-19 teve um impacto devastador no Amazonas, expondo fragilidades estruturais e logísticas que agravaram a crise sanitária da região — disse.

Plínio Valério também ressaltou os desafios enfrentados ao longo da BR-319. Ele observou que, durante o período de chuvas, caminhões atolam na estrada, dificultando o transporte de mercadorias e insumos médicos; na estiagem, poeira e buracos tornam a viagem ainda mais precária. Ele comparou a situação com a infraestrutura de outros países e questionou o fato de que, enquanto há uma ligação asfaltada com a Venezuela, o acesso terrestre ao restante do Brasil continua negligenciado.

— A pandemia evidenciou que a falta de infraestrutura adequada pode ter consequências letais. Teve e terá, enquanto não reconhecerem o nosso direito, enquanto não reconhecerem o direito de um povo que teima em ser reconhecido como brasileiro, de um povo que quer ser brasileiro, mas um povo que quer também os direitos dos brasileiros — concluiu.