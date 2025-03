Secretaria de Saúde realiza encontro com diabéticos e hipertensos

A Secretaria Municipal de Saúde de Miraguaí promoveu na segunda-feira, 25, um encontro com os grupos de diabéticos e hipertensos das áreas atendidas pelos Agentes Comunitários de Saúde Andrigo e Cleni. A atividade ocorreu às 14 horas, no auditório da Unidade Básica de Saúde (UBS) do município.

Os encontros com os grupos de hipertensos e diabéticos integram as ações de promoção à saúde e têm como foco o fortalecimento da Atenção Primária, a conscientização sobre a importância do autocuidado, além da prevenção e controle dessas doenças crônicas.

Além de proporcionar momentos de troca de experiências entre os usuários e os profissionais de saúde, a iniciativa busca ampliar o acesso à educação em saúde e incentivar hábitos de vida mais saudáveis.

Durante a atividade, também foi divulgado o cronograma de reuniões dos grupos de diabéticos e hipertensos que ocorrerão ao longo do ano no município.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7