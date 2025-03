Marcos Rogério critica condução do processo contra Bolsonaro no STF

O senador Marcos Rogério (PL-RO) criticou em pronunciamento na terça-feira (25) o julgamento da admissibilidade da denúncia do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sete de seus aliados, iniciado no Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o parlamentar, o processo apresenta falhas no respeito ao devido processo legal e representa, na sua avaliação, uma ameaça à liberdade de expressão e à participação política no país.

— O que está sendo julgado hoje não é apenas Jair Bolsonaro, é o direito de todo cidadão a se expressar, a discordar, a participar da vida política sem medo de ser punido por pensar diferente do sistema — afirmou.

Marcos Rogério disse que há vícios processuais no julgamento e que a atuação do Judiciário tem ultrapassado os limites da Constituição. Ele declarou que os réus não tiveram acesso integral aos autos e que provas favoráveis foram ignoradas, o que comprometeria a legitimidade do processo.

— Se o presidente Bolsonaro errou, que seja julgado com provas, com isenção e com respeito às garantias fundamentais, com respeito ao devido processo. Se o que se quer é apenas destruir um homem por conveniência ideológica, então o Brasil está diante de um abismo — declarou.