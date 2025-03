Eleitos os vice-presidentes da Comissão de Minas e Energia

Na semana passada, o deputado Diego Andrade (PSD-MG) foi eleito presidente do colegiado .

A Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados elegeu, nesta quarta-feira (26), por unanimidade, com 26 votos, o deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA) para 1º vice-presidente; o deputado Hugo Leal (PSD-RJ) para 2º vice-presidente; e o deputado Gabriel Mota (Republicanos-RR) para 3º vice-presidente.

