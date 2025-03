CTFC quer informações sobre uso das taxas de visita a Fernando de Noronha

A Comissão de Fiscalização e Controle (CTFC) vai convidar representantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e da administração do Distrito Estadual de Fernando de Noronha para prestarem esclarecimentos sobre o destino da Taxa de Preservação Ambiental (TPA) e da taxa de ingresso para o Parque Nacional de Fernando de Noronha, que são cobradas dos visitantes do arquipélago.

O requerimento pera isso ( REQ 10/2025 ) foi aprovado nesta quarta-feira (26) pelo colegiado. O autor é o presidente da CTFC, senador Dr. Hiran (PP-RR). Ele propõe convites a:

Rafael Camilo Laia, gerente regional do ICMBio no Nordeste

Thallyta Figuerôa Peixoto, ex-administradora-geral de Fernando de Noronha

Emanuele Pessoa de Lira, superintendente Administrativa, Financeira e de TI de Fernando de Noronha

Em seu requerimento, Dr. Hiran afirmou que a preservação ambiental de Fernando de Noronha e a manutenção sustentável de sua infraestrutura dependem da gestão eficiente dos recursos financeiros arrecadados dos visitantes, e cabe à CTFC compreender os detalhes da alocação dessas taxas.

"A obtenção dessas informações permitirá à CTFC avaliar a eficiência e a transparência na gestão dos recursos destinados à preservação e ao desenvolvimento sustentável de Fernando de Noronha, contribuindo para o aprimoramento das políticas públicas relacionadas ao arquipélago", conclui ele no pedido.