Pastor Sargento Isidório vai presidir a Comissão de Administração e Serviço Público

Ao todo, a Câmara tem 30 comissões permanentes. Elas são órgãos temáticos formados pelos deputados para debater e votar as propostas legislativas relacionadas a seus temas.

O que faz a comissão Criada a partir do desmembramento da Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público, a comissão discute temas como a prestação de serviços públicos em geral, a organização político-administrativa da União e o regime jurídico dos servidores públicos civis e militares, ativos e inativos.

Iniciou a carreira política após participar de um motim da Polícia Militar em 2001. No ano seguinte, foi eleito deputado estadual pelo PT na Bahia, cargo que exerceu até 2018. Ao longo do período, passou por diversos partidos (PSC, Pros, PSB e PDT) até chegar ao Avante.

Perfil O deputado Pastor Sargento Isidório está no segundo mandato e integra a bancada negra. Na Câmara dos Deputados, já atuou como titular das comissões de Saúde; de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; além da própria Comissão de Administração.

Ele substitui o deputado Waldemar Oliveira (Avante-PE), que comandou o colegiado no ano passado. A deputada Delegada Ione (Avante-MG) foi eleita 1ª vice-presidente.

