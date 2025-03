Estudantes estrangeiros participam de curso sediado no Parque Estadual Rio Canoas

Foto: Divulgação/IMA

O Parque Estadual Rio Canoas (PAERC) administrado pelo Instituto do Meio Ambiente (IMA) recebeu, na última semana, estudantes do Curso de Campo em Ecologia de Ecossistemas Tropicais, no âmbito do Mestrado Internacional em Ecologia Aplicada, oferecido em conjunto pela Universidade de Coimbra (Portugal) e pelo Programa de Pós-graduação em Ecossistemas Agrícolas e Naturais (PPGEAN, UFSC).

O curso reuniu estudantes de seis países europeus, Alemanha, França, Grécia, Luxemburgo, Holanda e Espanha, além de três alunos brasileiros do PPGEAN. Durante o programa, os participantes alternaram entre aulas teóricas e práticas, realizadas no PAERC e ministradas por professores da UFSC Curitibanos.

Além das atividades acadêmicas, os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer as ações de restauração ecológica do Projeto REFORMA (Restauração Ecológica da Floresta Ombrófila Mista). O projeto atua tanto no Parque Estadual Rio Canoas quanto no Assentamento Índio Galdino, em Curitibanos, promovendo a recuperação ambiental e o manejo sustentável da vegetação local.

O principal objetivo da disciplina é além do intercâmbio entre as Universidades, os mestrandos terem contato e estudar a ecologia dos ecossistemas tropicais, nesta atividade em específico, a fitofisionomia da Floresta Ombrófila Mista ou Floresta de Araucárias a qual o Parque Estadual Rio Canoas protege.

“A realização do curso com estudantes internacionais no PAERC também resalta a importância da unidade de conservação como espaço para pesquisa e aprendizado. Além de contribuir para a formação acadêmica dos mestrandos e pesquisadores, a iniciativa fortalece a visibilidade do parque, ampliando seu reconhecimento como referência para estudos ecológicos. Ademais, a troca de conhecimentos entre os alunos, professores e a equipe local também enriquece a gestão da área protegida, promovendo novas perspectivas sobre conservação e manejo sustentável”, enfatizou a coordenadora do PAERC e servidora do IMA, Leila Alberti.

