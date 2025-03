Alan Rick considera "frágil" denúncia contra Bolsonaro

O senador também comentou um caso ocorrido no Acre, seu estado, em que uma mulher foi linchada esta semana após a divulgação de uma fake news de que ela teria assassinado o próprio bebê de três meses. A polícia suspeita que os envolvidos seriam de uma facção criminosa da região. Rick defendeu a aprovação de medidas legislativas de proteção às mulheres.

Rick reforçou seu apelo por imparcialidade nas instituições e afirmou que a Constituição não pode ser interpretada de forma seletiva. Segundo ele, a tentativa de punir apenas um lado do espectro político compromete os pilares da democracia e da Justiça.

Durante pronunciamento em Plenário do Senado nesta quarta-feira (26), o senador Alan Rick (União-AC) condenou a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) de acatar a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e sete aliados de tentativa de golpe de Estado. Para o parlamentar, ela foi baseada em argumentos frágeis e seria uma “encenação jurídica” para afastar o ex-presidente das eleições de 2026.

