Tenente Portela recebe pela primeira vez a maior conferência de liderança do mundo

Nos dias 30 e 31 de maio, Tenente Portela sediará pela primeira vez o The Global Leadership Summit (GLS), considerada a maior conferência de desenvolvimento de liderança do mundo. O evento será realizado pela Primeira Igreja Batista – PIB Portela, que anunciou oficialmente a realização durante lançamento ocorrido na manhã desta quarta-feira (26), na sede da igreja.

Estiveram presentes no lançamento o prefeito Rosemar Sala, o vice-prefeito Claudenir Scherer, secretários municipais e representantes da organização do evento. Em um segundo momento, o prefeito recebeu em seu gabinete o pastor Marcos André Decesaro, que oficializou o convite aos gestores municipais. Sala confirmou presença no Summit e elogiou a iniciativa da igreja em trazer o evento para o município.

O encontro também contou com a participação do secretário de Administração, Paulo Farias, e de Juan Nieto, gerente de expansão da Envisionar – organização responsável pela realização do Global Leadership Summit no Brasil e dedicada ao desenvolvimento de líderes em diversas regiões do país.

O que é o Summit?

Criado há mais de 30 anos em Chicago, nos Estados Unidos, o Global Leadership Summit é atualmente a maior iniciativa global voltada ao desenvolvimento de lideranças. Com presença em mais de 120 países e tradução para 55 idiomas, a conferência visa inspirar e capacitar pessoas a reconhecerem e expandirem sua influência como líderes em diversas áreas da vida.

No Brasil, o GLS já foi realizado em capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba e Porto Velho. Em 2025, Tenente Portela passa a integrar a lista de cidades anfitriãs do evento.

Durante os dois dias de programação, os participantes terão acesso a palestras em vídeo com renomadas lideranças norte-americanas, com tradução simultânea em português.

As inscrições estão abertas e devem ser feitas online, pelo link:

https://www.e-inscricao.com/primeira-igreja-batista-pib-portela/summit-2025-pib-portela.

Os ingressos são limitados e o primeiro lote está disponível por R$ 250,00 por participante. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone/WhatsApp (55) 99696-8118.

Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela