Cacique Valdonês e lideranças indígenas estão em Brasília apresentando reivindicações aos Ministérios

O Cacique Valdonês Joaquim, da Terra Indígena do Guarita, e o Cacique Marciano Inácio Claudino, da Terra Indígena de Serrinha, estão em Brasília nesta semana, acompanhados por uma comitiva que inclui o secretário de Esporte de Redentora, Leomar Ribeiro, os vereadores Eliseu e Gilmar, além da professora Daniela e de Paulo Ribeiro.

Durante a agenda na capital federal, o grupo está apresentando uma série de reivindicações em diversos órgãos do Governo Federal, incluindo os Ministérios dos Povos Indígenas, dos Esportes, do Turismo, do Desenvolvimento e Assistência Social, além da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

De acordo com o secretário Leomar Ribeiro, foi cadastrada uma proposta no novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) para a construção de um centro esportivo na Terra Indígena do Guarita. O projeto está agora em fase de análise para seleção.

Já na Sesai, foi definida a vinda de técnicos à Terra Indígena do Guarita nos próximos dias para realizar estudos visando à captação de água, com a possibilidade de instalação de uma subestação no Rio Irapuá, localizado dentro da reserva.

As lideranças indígenas da Terra Indígena do Guarita seguem com audiências nesta quinta-feira (27), com o objetivo de apresentar demandas de interesse da comunidade aos órgãos do Governo Federal.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7