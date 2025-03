Oficina Terapêutica de Artesanato promove saúde mental e inclusão social

A Administração Municipal de Miraguaí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está promovendo a Oficina Terapêutica de Artesanato, realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) com o apoio da equipe do Núcleo de Apoio à Atenção Básica (NAAB).

Os encontros acontecem semanalmente às segundas e quartas-feiras, sempre a partir das 13h30, na sala do NAAB. De acordo com o secretário de Saúde, Valdelirio Preto da Silva (Pretinho), a atividade é voltada para adolescentes e adultos, com foco terapêutico e acolhimento em grupo.

A oficina proporciona a produção de artesanatos aliada a rodas de conversa sobre temas ligados à saúde mental, em um ambiente de escuta, acolhimento e estímulo à criatividade. “Além de ser um espaço de aprendizagem e expressão emocional, a oficina promove a inclusão social e aproxima a comunidade do serviço clínico e psicossocial”, destaca Pretinho.

Entre os principais benefícios observados estão o fortalecimento da autoestima, o desenvolvimento da autonomia, a redução no uso de medicamentos antidepressivos, além de possibilidades de geração de renda e o reconhecimento social e familiar dos participantes.

A iniciativa reforça o compromisso da Secretaria de Saúde com o cuidado integral e humanizado da população, oferecendo alternativas saudáveis para o bem-estar mental e emocional dos munícipes.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7