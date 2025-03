Defesa Civil entrega cestas básicas a famílias afetadas pela estiagem em Miraguaí

Na terça-feira, 25, a Defesa Civil do Estado do Rio Grande do Sul realizou a entrega de 400 cestas básicas ao município de Miraguaí, em resposta à estiagem que afeta a região. No mesmo dia, a Secretaria Municipal de Assistência Social iniciou a distribuição dos mantimentos, seguindo critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Defesa Civil.

A ação contou com a presença do prefeito Leonir Hartk (Neco); da secretária municipal de Assistência Social, Elenir Teresinha da Silva, e sua equipe; do representante da Defesa Civil Municipal, José Carlos Souza da Silva; do representante da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil do RS (CREPDEC 7) de Frederico Westphalen, Charles Teixeira; da primeira-dama Silvia Nascimento, entre outros convidados.

Segundo a Defesa Civil do RS, a entrega das cestas ocorre em resposta direta aos impactos da estiagem prolongada que tem comprometido a produção agrícola e a subsistência das famílias que vivem na zona rural. A escassez de água provocou perdas significativas nas lavouras, afetando tanto a segurança alimentar quanto a renda dessas comunidades.

Diante desse cenário, a distribuição de cestas básicas se torna uma medida emergencial fundamental para mitigar os efeitos da crise. Além de garantir o acesso a alimentos, a ação reforça o compromisso do Estado em prestar apoio às populações mais vulneráveis, assegurando condições mínimas de dignidade e bem-estar.

Com informações da Rádio Planeta FM 102.7