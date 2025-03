Acordo de cooperação técnica entre Brasil e Armênia passa na CRE

Além disso, Brasil e Armênia deverão facilitar a circulação de pessoas, bens e equipamentos ligaods aos projetos do escopo da cooperação. Pessoal dedicado aos projetos terá facilidades de ingresso e obtenção de vistos, acesso a informação, imunidade jurisdicional e facilidades de repatriação em situações de crise. Já os bens, equipamentos e outros itens fornecidos entre os países serão isentos de taxas e impostos.

Assinado em 2016, o acordo permite a cooperação técnica entre os países em áreas que eles considerarem prioritárias, a partir de reuniões entre representantes. Os dois países poderão financiar — em conjunto ou separadamente — a implementação de projetos, buscar financiamento de organizações internacionais e doadores internacionais e firmar parcerias com outros países, organizações internacionais e agências regionais.

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) aprovou nesta quinta-feira (27) projeto que confirma acordo de cooperação técnica entre Brasil e Armênia ( PDL 202/2021 ). O texto veio da Câmara dos Deputados e recebeu parecer favorável do relator e presidente da comissão, senador Nelsinho Trad (PSD-MS). O relatório foi lido na comissão pelo senador Esperidião Amin (PP-SC). Agora, o Plenário vai analisar.

