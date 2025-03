Governo entrega cinco veículos e telefones via satélite para unidades de conservação ambiental

A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) entregou, na quarta-feira (26/3), cinco veículos novas paras unidades estaduais de conservação (UCs). As chaves foram recebidas pelos gestores das áreas de proteção ambiental (APA) do Delta do Jacuí, do Banhado Grande, do Parque Estadual do Turvo, da Reserva Biológica Mata Paludosa e do Parque Estadual de Itapuã. O ato de entrega ocorreu no Jardim Botânico de Porto Alegre, durante a reunião de gestores das 24 UCs estaduais, e contou com a presença da titular da Sema, Marjorie Kauffmann, que aproveitou a oportunidade para anunciar a reforma de todas as UCs.

Desde o ano passado, nove veículos zero quilômetro já foram destinados às UCs para qualificar a atuação na proteção e na fiscalização dessas áreas. Ainda em 2025, serão entregues outras seis caminhonetes novas adquiridas com recursos de medidas compensatórias. Além dos veículos, as UCs do Delta do Jacuí e do Parque Estadual de Itapuã, da Reserva Biológica da Serra Geral e do Parque Estadual do Papagaio-Charão receberam aparelhos de internet via satélite, que otimizam a conexão em áreas de baixo alcance, melhorando as condições de trabalho das equipes técnicas.

“Tanto a renovação da frota quando a melhoria na conexão de internet faz parte de uma série de medidas do governo estadual para promover melhorias nas nossas unidades de conservação e proporcionar mais qualidade operacional para quem atua na área. A modernização dos nossos equipamentos traz ganhos para os servidores, para o meio ambiente e, acima de tudo, para a sociedade do RS”, comentou Marjorie.

A estratégia de qualificação das UCs vem sendo desenvolvida desde 2019 com a realização de inventário da situação de cada sede e de cada unidade. Entre as medidas que vêm sendo adotadas desde 2022 estão a nomeação de 24 gestores com função gratificada (vantagem paga a servidores públicos que atuam em cargos de chefia) e a entrega de vários equipamentos, como por exemplo: 54 coletes balísticos para os guarda-parques; 54 armas; 24 novos computadores para suporte às equipes técnicas e administrativas e novos celulares funcionais.

A Sema também atualizou cinco planos de manejo, priorizando o avanço na gestão territorial e no uso sustentável das UCs; promoveu a regularização fundiária de 106,6 mil hectares do Parque Estadual Tainhas e de 70 hectares da Estação Ecológica do Aratinga; além de receber, por doação, áreas para serem incorporadas ao Parque Estadual Delta do Jacuí e ao Parque Estadual Espigão Alto. Além disso, a pasta capta recursos e executa projetos estratégicos para as UCs com financiamento do Reposição Florestal Obrigatória (RFO) e de outros parceiros, promovendo infraestrutura, pesquisa, educação ambiental e fortalecimento da gestão.

Futuras Entregas

Durante o evento, Marjorie, acompanhada pela diretora do Departamento de Biodiversidade da Sema, Cátia Gonçalves, anunciou a reforma de todas as UCs. Isso será possível a partir da adesão à ata de registro de preços da Secretaria de Obras Públicas, documento que formaliza os preços de serviços, obras e aquisição de bens para contratações futuras, viabilizando, assim, a manutenção contínua e ágil das estruturas físicas das UCs, do Jardim Botânico de Porto Alegre, do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul e de balcões de atendimento, priorizando a segurança e a funcionalidade.