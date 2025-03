Comissão externa vai verificar denúncias de prisões políticas na Bolívia

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) decidiu nesta quinta-feira (27) criar uma Comissão Temporária Externa para verificar a situação política e social da Bolívia. A iniciativa foi motivada pelas denúncias de que o atual governo desse país estaria promovendo perseguição política e prisões arbitrárias de seus opositores.

A criação da comissão externa foi solicitada pelo senador Sergio Moro (União-PR) por meio do requerimento REQ 3/2025-CRE . Para a composição desse colegiado, ele sugere até seis senadores membros. O senador também recomenda os trabalhos da comissão externa se estendam por até 180 dias.

O colegiado tem como objetivo principal verificarin locoa situação política e social na Bolívia. De acordo com Moro, entre as providências cabíveis durante a visita ao país estariam: dialogar com representantes do governo e da oposição; visitar opositores presos; e produzir relatório detalhado sobre o que foi observado.

O senador aponta em seu requerimento episódios de perseguição política e prisões arbitrárias de opositores do atual governo boliviano, como seriam o caso da prisão da ex-presidente interina Jeanine Áñez e do governador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Moro também cita um processo contra o ex-presidente Tuto Quiroga.

— Temos uma responsabilidade, o Brasil, não de interferir nos assuntos dos países vizinhos, mas de chamar atenção nesses questionamentos e ajudar essas pessoas, já que nós aceitamos a adesão da Bolívia ao Mercosul — afirmou ele.